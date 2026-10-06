Pezeşkiyan ile Putin bir araya gelecek

Rus medyasına göre Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkmenistan'da düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşeceğini açıkladı.
Uşakov, "İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ilk kez BDT toplantısına davet edildi " dedi.
Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu etkinliklere katılmak üzere 8-9 Ekim tarihlerinde Türkmenistan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.
Uşakov, Putin'in BDT ülkelerinin liderleriyle olası görüşmeleri hakkında yorum yaparken, Rus liderin Türkmenistan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı bir görüşme planlamadığını belirtti.
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