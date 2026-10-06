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6 Eki 2026 21:50

Pezeşkiyan ile Putin bir araya gelecek

Pezeşkiyan ile Putin bir araya gelecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Ekim tarihinde Türkmenistan’da bir araya gelecek.

Rus medyasına göre Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkmenistan'da düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşeceğini açıkladı.

Uşakov, "İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ilk kez BDT toplantısına davet edildi " dedi.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu etkinliklere katılmak üzere 8-9 Ekim tarihlerinde Türkmenistan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.

Uşakov, Putin'in BDT ülkelerinin liderleriyle olası görüşmeleri hakkında yorum yaparken, Rus liderin Türkmenistan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı bir görüşme planlamadığını belirtti.

News ID 1939012

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