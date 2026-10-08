Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan’a doğru yola çıktı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve İran Devrim Lideri’nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhsin Kumi tarafından uğurlanarak Türkmenistan’a hareket etti.

Pezeşkiyan, ziyareti kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Zirvesi ile Hazar Denizi Çevre Zirvesi’ne katılarak konuşma yapacak. İran Cumhurbaşkanı ayrıca iki zirveye katılan bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Pezeşkiyan, Türkmenistan’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, “Ülke liderleriyle çok taraflı ilişkiler, tek taraflılıkla mücadele ve enerji konularını görüşmek için iyi bir fırsat” dedi.

Pezeşkiyan, Türkmenistan ziyareti sırasında ülke liderleriyle tehlikelerle karşı karşıya bulunan Hazar Denizi meselesini de görüşeceklerini belirtti.