Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Şehit Lider’in yolunu sürdürüyor

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Hamas’ın Tahran Temsilcisi Halid el-Kudumi, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın şehadeti dolayısıyla ofislerine düzenlenen taziye merasiminde Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ile görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Şehit İsmail Heniyye’nin, “Şehit İmam Hamaney” ile yaptığı son görüşmeye değinen Kudumi, Heniyye’nin o görüşmede, “Bir Seyyid dünyadan göçer veya şehit olursa, onun yerini bir başka Seyyid alır” dediğini aktardı.

Kudumi, “Bugün de Seyyidimiz aramızdadır. Önceki Seyyid’in yolunu, rolünü, duruşunu, söylemini, inancını, mektebini ve düşüncelerini devam ettiren kişi O’dur. Allah’ın kendisini korumasını, muhafaza etmesini ve nihayetinde mazlumlar için adaletin ve hakkaniyetin tecellisine varan bu yolu sürdürmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ve Siyonist İsrail saldırısında şehit olan Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, 13 Temmuz’da doğduğu kent Meşhed'deki İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde toprağa verildi.