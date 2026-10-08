Ayetullah Hamaney’den Polis Haftası Mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, son yıllarda İran Emniyet Teşkilatı’nın ülke genelinde güvenliğin sağlanmasındaki rolünün daha da önem kazandığını belirtti. Ayetullah Hamaney, bu etkinin özellikle “ikinci ve üçüncü dayatılmış savaşlar” sırasında daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney mesajında, güvenliğin Allah’ın en önemli nimetlerinden biri olduğunu belirterek, İran’ın büyük şehirlerinden köy ve mahallelere kadar ülkenin her noktasında güvenliğin sağlanmasının, Emniyet Teşkilatı personelinin özverisi, cesareti ve fedakârlığı sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Dağlık bölgelerden denizlere, ovalardan ormanlara ve ülkenin en merkezi noktalarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada görev yapan emniyet güçlerini, ülkenin güvenlik yapısının temel sütunlarından biri olarak nitelendiren Ayetullah Hamaney, sağlanan güvenliğin toplumda sosyal ve ahlaki düzenin yanı sıra kamu huzuruna da katkı sunduğunu belirterek, bu değerli hizmetin Allah yolunda bir mücadele niteliği taşıdığını ve güçlü bir toplumsal desteğe sahip olduğunu kaydetti.

İran Lideri, Emniyet Teşkilatı’nın komuta kademesinden karakol ve güvenlik merkezlerine kadar farklı seviyelerde üstlendiği sorumlulukların son yıllarda daha fazla öne çıktığını ifade etti. Düşmanın, teşkilatın üst düzey yöneticilerinden sahadaki personeline kadar farklı kademelerini hedef almasının da Emniyet Teşkilatı’nın güvenlik açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu söyledi.

Ayetullah Hamaney, düşman saldırıları ve emniyet teşkilatının çeşitli unsurlarına yönelik ağır darbelerin, Emniyet Teşkilatı personelinin görevlerinden en küçük ölçüde dahi geri çekilmesine yol açmadığını belirtti. Emniyet güçlerinin, karargâh ve görev merkezlerinde yürüttükleri sorumlulukları saldırılar sırasında sokaklarda ve araçlarda da sürdürdüğünü ifade etti.

İran Lideri ayrıca, İran halkının ülkenin güvenliğini sağlayan emniyet personelinin kesintisiz çabalarını takdir ettiğini belirtti. Emniyet güçlerinin de ordu ve Devrim Muhafızları gibi toplumun içinden çıktığını vurgulayan Ayetullah Hamaney, halkın güvenini daha da güçlendirecek davranışların bu kuruma yönelik toplumsal güveni artırabileceğini söyledi.

Ayetullah Hamaney, güvenlik güçlerinin fedakârlıklarının zaman zaman toplumun bazı kesimleri tarafından sıradan bir görev gibi görülebileceğini belirterek, bu görünmezlik ve fedakârlığın onların Allah katındaki mükâfatını artıracağını ifade etti.

Mesajında emniyet güçlerinin insan kaynağı, teknik altyapı ve teknolojik imkânlar açısından kapsamlı biçimde güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Ayetullah Hamaney, özellikle veri analizinde yapay zekânın hedefe yönelik ve etkin biçimde kullanılmasının emniyet görevlerini daha kaliteli ve kolay şekilde yerine getirmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Ayetullah Hamaney, hayatını kaybeden güvenlik mensupları için Allah’tan yüksek dereceler ve rahmet dileyerek, şehitlerin aileleri ile teşkilatın tüm çalışanlarına, askerlerine ve fedakâr personeline teşekkür etti. İran Lideri ayrıca emniyet güçlerinin cesur, yorulmak bilmeyen ve yetenekli komutanının çabalarını takdir ederek, Hz. Mehdi’nin duasıyla İran’ın güvenliği, gücü ve itibarının daha da yükseltilmesi yolunda başarılar diledi.