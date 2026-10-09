Pezeşkiyan ile Putin Türkmenistan'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi ve Hazar Denizi çevre zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere ikili ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendiren Putin, bölgedeki mevcut durumu "en acil sorun" olarak nitelendirdi. Rus lider, artan gerilimin çözümünde Moskova'nın İran’a yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Putin, “Sayın Cumhurbaşkanı, tutumumuzu biliyorsunuz. Bu durumun çözüme kavuşturulmasında size yardımcı olmak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.” dedi.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin imzalanan anlaşmalar temelinde olumlu yönde geliştiğine dikkat çeken Putin, ekonomik iş birliğine dair şunları söyledi: “Ekonomi alanındaki süreçler kesinlikle olumlu değerlendirilebilir. Geçen yıl ticaret hacmimiz yüzde 21’in üzerinde arttı. Bu eğilim, bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında da devam etti.”

Pezeşkiyan’dan Putin’e Ortadoğu politikası için teşekkür

Pezeşkiyan, Putin’e Moskova’nın Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin tutumu ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyindeki desteği nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bölgedeki ve BM düzeyindeki tutumunuz için teşekkür etmek istiyorum. Yardımınız sayesinde bize tek taraflı bir yaklaşım dayatmayı başaramadılar. Bu nedenle size ve ülkenize her zaman minnettarız.” diye konuştu.

Pezeşkiyan ile Putin, perşembe akşamı Türkmenistan’da görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken, enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret gibi alanlarda ekonomik ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Taraflar, ortak projelerin tamamlanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin ulusal çıkarları ve bölgesel istikrar doğrultusunda kapsamlı iş birliğini genişletme kararlılıklarını teyit etti.