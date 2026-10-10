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10 Eki 2026 10:22

Putin-Trump telefon görüşmesinde İran dosyası ele alındı

Putin-Trump telefon görüşmesinde İran dosyası ele alındı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Vladimir Putin’in Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran konusunda siyasi çözüm seçeneklerinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu ve anlaşmaya varmanın mümkün olduğu kadar gerekli olduğunu vurguladığını açıkladı.

El-Meyadin’in haberine göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran konusunda siyasi çözüm seçeneklerinin hâlâ masada olduğunu belirttiğini söyledi.

Uşakov’un aktardığına göre Putin, anlaşmaya varmanın hâlâ mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı.

Putin’in görüşmede ayrıca Ukrayna’nın, Rusya Devlet Duması seçimleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarla ülkenin krizine ilişkin müzakere sürecini sekteye uğrattığını Trump’a ilettiği belirtildi.

Uşakov, Putin’in Moskova’nın Kiev’e karşı almayı planladığı misilleme önlemlerini de Trump ile görüştüğünü kaydetti.

Trump’ın ise söz konusu mesajları ABD’nin Miami kentinde bulunan Ukrayna müzakere heyetine ileteceğini söylediği aktarıldı.

News ID 1939079

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