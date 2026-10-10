Putin-Trump telefon görüşmesinde İran dosyası ele alındı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Vladimir Putin’in Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran konusunda siyasi çözüm seçeneklerinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu ve anlaşmaya varmanın mümkün olduğu kadar gerekli olduğunu vurguladığını açıkladı.