Pezeşkiyan ve Aliyev Türkmenistan'da görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi marjında buluştu.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar, iyi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, mevcut kapasitelerden yararlanılarak ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

İki lider, ortak anlaşmalar ve projelere atıfta bulunarak, imzalanan mutabakatların uygulanması sürecinin hızlandırılması, devam eden projelerin tamamlanması ve karşılıklı işbirliği zeminlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede, ekonomi, ticaret, transit ve bölgesel konular dahil olmak üzere, her iki ülkenin ilgi duyduğu tüm alanlarda işbirliğini genişletme ve güçlendirme konusundaki ortak irade vurgulandı. Ayrıca, Tahran ile Bakü arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesi ve ortak hedeflerin ilerletilmesi adına yetkililer arasındaki istişarelerin ve yapıcı diyalogların sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.