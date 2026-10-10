Türkiye, Aliyev'in üstü kapalı eleştirilerine yanıt vermeyecek

Türkiye, Azerbaycan okullarında geçen ay uygulamaya konulan gayriresmî başörtüsü yasağı nedeniyle Türkiye'de düzenlenen protestoların ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in üstü kapalı eleştirilerine yanıt vermeyecek.

Eylül ayında Azerbaycan hükûmeti, okullarda laiklik ilkesini ihlal ettiğini belirttiği kıyafetleri yasaklama kararı almış, ancak başörtüsünü açıkça yasaklamaktan kaçınmıştı. Ancak kuralın duyurulmasının ardından bazı okullar başörtülü öğrencilerin derslere girmesini engellemeye başlamış ve bu durum sosyal medyada bir kampanyayı ve ardından Türkiye'de protestoları tetiklemişti.

Birden fazla Türk yetkilinin Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'ya yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Azerbaycan okullarında geçen ay uygulamaya konulan gayriresmî başörtüsü yasağı nedeniyle Türkiye'de düzenlenen protestoların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev'in Ankara'ya yönelik üstü kapalı eleştirilerine yanıt vermeyecek.

Hiçbir Türk yetkili başörtüsü kısıtlamaları hakkında kamuoyuna açık bir yorum yapmamış olsa da Aliyev'in sözleri Ankara'da geniş çapta Türkiye'ye yönelik doğrudan bir eleştiri olarak yorumlandı.

"Ankara yanıt vermeyecek"

Üst düzey bir Türk yetkili MEE'ye, Ankara'nın Azerbaycan'ın iç işlerine karışma gibi bir niyetinin olmadığını ve aksini ima eden resmi bir açıklama bulunmadığını söyledi.

Yetkili, "Bunun bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyoruz," diyerek Ankara'nın Bakü'ye güvence vermek amacıyla bu mesajı en üst düzeyde ilettiğini sözlerine ekledi.

Birden fazla Türk yetkili, Ankara'nın dolaylı eleştirilere yanıt vermeyeceğini ve bunun yerine gerilimi düşürmeye çalışacağını ifade etti.

Üst düzey yetkili, Azerbaycan'ı "kardeş ülke" olarak tanımlayarak iki devletin birlikte geliştirdiği ve hayata geçirdiği stratejik enerji, ulaştırma ve askeri yatırımlara dikkat çekti. Yetkili, bu anlaşmazlığın önemsiz olduğunu ve geçmişte olduğu gibi yürütülecek temasların gerilimi azaltacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşması Azerbaycan'ı mı hedef alıyordu?

Azerbaycanlı bir kaynak, Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Eylül'de BM'de yaptığı ve Müslüman kadın ile kız çocuklarının son yıllarda artan bir ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını söylediği konuşmasına yanıt veriyor olabileceğini öne sürdü. Erdoğan konuşmasında, "Bazı ülkeler tarafından okullarda getirilen başörtüsü yasağını, kadınların en temel haklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz," demişti.

Öte yandan Türkiye'deki birçok sosyal medya kullanıcısı da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen ay yaptığı konuşma sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda bir temsilci bulundurduğu için Azerbaycan'ı eleştirmişti.

Aliyev, 2 Ekim'de Bakü'de düzenlenen Yeni Azerbaycan Partisi kongresinde yaptığı konuşmada, ismi açıklanmayan aktörleri Azerbaycan'ın iç işlerine karışmakla eleştirmiş; "Herkes haddini bilmeli; işlerimize karışmamalı, yaşam tarzımıza burunlarını sokmamalı ya da bize ne yapacağımızı söylememelidir. Herkes kendi milletine ve devletine bakmalıdır," demişti.

Türkiye, 2020'deki ikinci Dağlık Karabağ savaşı sırasında Bakü'nün savaşı kazanmasına yardımcı olmak için dronlar, silahlar ve mühimmat sağlamanın yanı sıra F-16'lar ve özel kuvvetler konuşlandırarak Azerbaycan'ın en büyük destekçisi olmuştu.

"Bir yanlış anlaşılma"

İki Türk yetkili MEE'ye yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın konuşmasının, sağcı partilerin kamusal alanda başörtüsüne yönelik genel bir yasak için kampanya yürüttüğü Fransa ve Avusturya'yı hedef aldığını söyledi.

1 Eylül'den bu yana Avusturya, devlet okullarında ve özel okullarda 14 yaşın altındaki kız çocukları için başörtüsünü yasaklamış durumda. Kuralların ihlal edilmesi, ebeveynler için 150 ila 800 Euro arasında para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in "gerçek bir kardeşlik ilişkisini" paylaştıklarını söyleyerek "İç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde farklılıklar olabilir. Bu konularda görüş ayrılıklarımız olduğunda, bunları iki kardeş ülke olarak tartışarak, tüm bunları açık ve dürüst bir şekilde paylaşarak yolumuza devam ediyoruz," dedi.

Çelik, "Bu eylemlerin partimizle veya hükümetimizle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur; olaya karışanlar kendi inisiyatifleriyle hareket etmektedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında bir çatlak olduğu izlenimi yaratılmasına veya kardeşliğimize zarar verebilecek bir gölge düşürülmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu duruma büyük bir rahatsızlıkla bakıyoruz," diye ekledi.