Pezeşkiyan ve Umman Sultanı telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, sultanın doğum gününü kutlayarak Umman hükümeti ve halkına sağlık ve esenlik dileklerini iletti.

Pezeşkiyan görüşmede, ikili iş birliğinin sürdürülmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yapıcı istişarelerin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ise İran Cumhurbaşkanı’nın Tahran’a yönelik daveti için teşekkür ederek, uygun bir zamanda bu ziyareti gerçekleştirmeyi umduğunu ifade etti.