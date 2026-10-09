Pezeşkiyan, Türkmen mevkidaşı Berdimuhammedov ile ikili ilişkileri görüşü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi.

İkili ilişkilerin son durumunun ele alındığı görüşmede, Tahran ve Aşkabat arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda geliştirilmesi için izlenecek yollar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İşbirliği düzeyini yükseltmek adına mevcut geniş kapasitelere değinen iki lider, üzerinde mutabık kalınan projelerin uygulanması sürecinin hızlandırılması ve ikili ilişkilerin genişletilmesi için karşılıklı fırsatlardan yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel işbirliği ve Hazar Denizi ile ilgili meselelerin de gündeme geldiği görüşmede, kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, deniz çevresinin korunması ve bölge ülkelerinin ortak çıkarları doğrultusunda etkileşimin geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.