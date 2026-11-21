İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin entegre hava savunma ağının yerli sistemleri, Fars Körfezi üzerinde bir Amerikan F-16 savaş uçağını tespit etmeyi başardı.” denildi.

Söz konusu uçağa ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, “Ateşlenen füzenin uçağın yakınında infilak etmesi sonucu, saldırgan Amerikan savaş uçağı hasar aldı ve pilot, görevini iptal ederek bölgedeki en yakın havaalanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldı.” ifadelerine yer verildi.