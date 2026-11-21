Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın son 24 saatte Yemen’deki sivil bölgelere yönelik 71 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan’ın Beyda, Amran, Hacce, Saade, Lahic, Taiz, Cevf ve Marib vilayetlerini hedef aldığını kaydeden Seri, saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi.

Seri, Yemen'e yönelik askeri operasyonların başlangıcından bu yana Suudi Arabistan tarafından toplam 5 bin 500 saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

