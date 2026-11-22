İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Bahreyn’deki El Rıfâ ve Avâli üslerinde bulunan ABD ordusuna ait iki Patriot hava savunma radarının füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

Dün akşam yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri savaşçıları, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıların ve hava sahası ihlallerinin devam etmesine karşılık, ‘Ya Ümmü'l-Benin (s.a)’ parolasıyla füze ve İHA'lardan oluşan karma bir taarruz operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ABD ordusunun Bahreyn'deki El Rıfâ ve Avâli üslerindeki mevzileri füze ve İHA ateşiyle hedef alındı.

Operasyon sırasında ABD ordusunun hava savunma sistemlerine ait iki Patriot radarı, Bahreyn'deki El Rıfâ ve Avâli üslerinde hedef alındı.

Bugün şafak saatlerinden itibaren ABD ordusunun bölgede yürüttüğü yüksek maliyetli eskort ve hava koruma operasyonları, ülkenin hedeflerine ulaşmasını sağlayamadığı gibi, koruma altındaki deniz ve hava unsurlarında da ağır kayıplara yol açtı.

Bu hareketliliğin devamında, ABD ordusuna ait iki MQ-1 ve MQ-9 keşif-saldırı İHA'sının İran İslam Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etmesi üzerine, söz konusu üslerdeki ABD askeri mevzileri Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla hedef alındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın hava sahasının silahlı kuvvetler için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, hiçbir ülkenin veya saldırgan gücün İran hava sahasını ihlal etmesinin İslam savaşçılarının sert ve kararlı karşılığı olmadan kalmayacağı uyarısında bulundu.”