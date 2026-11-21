İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı semalarında hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, ABD ordusunun gelişmiş keşif ve operasyonel kabiliyetlere sahip araçlarından biri olarak nitelendirilen MQ-9 tipi İHA’nın, Hürmüz Boğazı bölgesindeki hava hareketliliğinin izlenmesi sırasında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin yeni nesil hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı belirtildi.

İHA’nın imha edilmesiyle ABD ordusuna ait düşürülen MQ-9 sayısının 58’e yükseldiği ifade edildi.