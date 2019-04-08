Muhammed BURHAN
8 Nisan 2019 - 15:39

İran'a Almanya'nın insani yardım malzemelerinin teslimi

Alman Kızılhaç Kurumu'nun gönderdiği insani yardım malzemeleri İran Kızılayı’na teslim edildi.

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