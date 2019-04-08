Fotoğraf Muhammed BURHAN 8 Nisan 2019 - 15:39 Download photos İran'a Almanya'nın insani yardım malzemelerinin teslimi Alman Kızılhaç Kurumu'nun gönderdiği insani yardım malzemeleri İran Kızılayı’na teslim edildi. Ekler İran sel felaketi Almanya fotoğraflar İnsani Yardım İlgili haberler Bakan Zarif Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü ABD, İran'daki sel mağdurlarına yardımları engelliyor İran Yargı Erki Başkanı Reisi, sel bölgelerini ziyaret etti Nikaragua'dan İran'a taziye mesajı Tümgeneral Süleymani’den selzedeler için yardım çağrısı
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