ABD, İran'daki sel mağdurlarına yardımları engelliyor

Al Minar kanalında yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin İran’daki sel mağdurlarına insani yardım transferlerini önleme eylemini kınadı.

Yayınlanan bildiride, "İranlılar ahlaki ve insani olarak ülkede meydana gelen sel felaketiyle ilgilenirken ABD ise Tahran'a karşı yaptırımlar nedeniyle özellikle bankalar aracılığıyla bağışların yapılmasına engel oluyor." belirtildi.

Hizbullah tarafından yayınlanan bildiride ayrıca, "ABD hükümeti ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör örgütü' listesine eklemeye çalışırken Devrim Muhafızları, İran Ordusu ile birlikte selden etkilenen vatandaşlara yardım ederek önemli rol oynamaktadır." ifade edildi.

Hizbullah Hareketi, İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınları, İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.