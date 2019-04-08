  1. Dünya
  2. Ortadoğu
8 Nisan 2019 - 10:21

Hizbullah:

ABD, İran'daki sel mağdurlarına yardımları engelliyor

ABD, İran'daki sel mağdurlarına yardımları engelliyor

Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin İran’daki sel mağdurlarına insani yardım transferlerini önleme eylemini kınadı.

Al Minar kanalında yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin İran’daki sel mağdurlarına insani yardım transferlerini önleme eylemini kınadı.

Yayınlanan bildiride, "İranlılar ahlaki ve insani olarak ülkede meydana gelen sel felaketiyle ilgilenirken ABD ise Tahran'a karşı yaptırımlar nedeniyle özellikle bankalar aracılığıyla bağışların yapılmasına engel oluyor." belirtildi.

Hizbullah tarafından yayınlanan bildiride ayrıca, "ABD hükümeti ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör örgütü' listesine eklemeye çalışırken Devrim Muhafızları, İran Ordusu ile birlikte selden etkilenen vatandaşlara yardım ederek önemli rol oynamaktadır." ifade edildi.

Hizbullah Hareketi, İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınları, İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

News Code 1877785
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 0 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler