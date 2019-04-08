Tümgeneral Süleymani’den selzedeler için yardım çağrısı

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ülkedeki sel felaketiyle ilgili sosyal medya Instagram üzerinden açıklama yaptı.

Tümgeneral Kasım Süleymani, paylaştığı mesajda şu ifdelere yer verdi:

"Kutsal türbeleri korumak isteyen gençler Huzistan’daki sel mağdurlarına yardım edebilirler.

Erken yaşta Kutsal Savunma Savaşı (8 yıllık İran-Irak savaşı) döneminde cihadın anlamını kavarmayan ve bugün kutsal türbe savunucusu olarak sahada bulunmak için ısrar eden gençler, kanaatimce (selzedelere yadım için) Huzistan’a gelmeli, çünkü yaşananlar kutsal türbeleri koruma ile aynı. Hiçbir şey insan onurundan daha yüksek değildir."