Nikaragua'dan İran'a taziye mesajı

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, İran'daki sellerde hayatını kaybedenler için İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye taziye mesajı iletti.

Ülkede meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve İran halkına başsağlığı dileğinde bulunan Daniel Ortega'nın gönderdiği mesajda, “70 kişinin hayatını kaybetmesi ve 700 kişinin de yaralanmasına yol açan sel felaketi çok üzücüyü. Bunun yanı sıra evlerin yıkılması ve hayvanlar ile tarım ürünlerinin telef olması kederi ikiye katlamıştır.” belirtildi.