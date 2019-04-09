Pakistan İran'a insani yardım gönderiyor

Pakistan Today’in haberine göre, İslamabad yönetimi, İran’daki sel mağdurlarına insani yardım sağlamak için iki adet C-130 uçağı göndereceğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi bu doğrultuda en yakın gelecekte İran’a insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yapan Şah Mahmut Kureyşi İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınları, İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı daha önce twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda “İran’daki seller daha önce benzeri görülmemiş bir felakettir. Pakistan yönetimi olarak böyle bir zor durumda İran’a destek verme konusunda hazırlıklı olduğumuzu ilan ediyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.