Bakan Zarif Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveytli mevkidaşı Sabah Halid al Ahmed al Sabah ile telefon görüşmesi yaparak, karşılıklı ilişkilerle bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Muhammed Cevad Zarif bu görüşme kapsamında İran halkıyla hükümeti adına Kuveyt Emiri, halkı ve hükümetini İran’daki sel mağdurlarına insani yardım sağladığı için takdir etti.
Dün Kuveyt’in Tahran Büyükelçiliği tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, İran'daki selzedelere ikinci kez insani yardım malzemesi gönderdildiği kaydedilmişti.
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