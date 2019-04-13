Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 13 Nisan 2019 - 15:38 Download photos Irak'tan İran'daki selzedelere insani yardım Irak'ın Nüceba İslami Direniş Hareketi, İran'daki selzedelere gönderdiği insani yardım malzemesi ülkeye ulaştı. Ekler İran ırak Nüceba İslami Direniş Hareketi sel felaketi selzede İnsani Yardım İlgili haberler Luristan'da selzedelere yardım sürüyor Arap halkından İran'daki selzedeler için destek kampanyası Umman'dan İran'a insani yardım geliyor Pakistan İran'a insani yardım gönderiyor
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