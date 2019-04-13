Ruya FEREYDUNI
13 Nisan 2019 - 15:38

Irak'tan İran'daki selzedelere insani yardım

Irak'ın Nüceba İslami Direniş Hareketi, İran'daki selzedelere gönderdiği insani yardım malzemesi ülkeye ulaştı.

          

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