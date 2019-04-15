Devrim Lideri'nden selle ilgili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye talimat

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, sel bölgelerinin yeniden inşası konusunda Cumhurbaşkanı Ruhani’ye talimat vererek, hükümetin sel bölgelerinin yeniden inşası için İran Ulusal Kalkınma Fonu’ndan (NDFI) yararlanabileceğini bildirdi.
İslam Devrimi Lideri, "Seldeki zararı telafi etme hususunda uygun tedbirler alınız ve gerekli durumda Ulusal Kalkınma Fonu'ndan yararlanabilirsiniz." dedi.
Ülke genelinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.
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