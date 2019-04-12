Arap halkından İran'daki selzedeler için destek kampanyası

Filistin'de bulunan Uluslararası Adalet İçin Barış Merkezi, Gazze keninde Filistin halkı başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve Tunus uyruklu sosyal aktivistler tarafından İran'daki sel mağdurları için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, kampanyanın organizatörleri, ilk etapta İran halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için Gazze kentinde bir tören düzenlediler.

İran Acil Durum Merkezi, İran'da şiddetli yağışlar sonucu 70 kişi hayatını kaybettiğini ve 791 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.