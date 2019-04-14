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14 Nisan 2019 - 13:15

Cihangiri'den ülkedeki sel felaketiyle ilgili yardım talimatı

Cihangiri'den ülkedeki sel felaketiyle ilgili yardım talimatı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarının yürütülmesi konusunda Hürmüzgan, Sistan ve Beluçistan, Kirman, Güney ve Razavi Hurasan valilerine talimat verdi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Hürmüzgan, Sistan ve Beluçistan, Kirman, Güney ve Razavi Horasan valileriyle yaptığı telefon görüşmesinde, son yağışlar ve sel önlemleri ile ilgili alınan tedbirler konusunda bildi aldı.

Cihangiri, selden etkilenenlere yönelik yardım çalışmalarının yürütülmesi konusunda bu illerin valilerine talimat vererek, selden etkilenenlere yardım sağlamak için tüm imkanların koordine edilmesini istedi.

Söz konusu illerin valileri de Cihangiri’ye en son gelişmerle ilgi bir rapor sunarak, sel felaketinin önüne geçmek için hazırlıklı olduklarını duyurdular.

News Code 1877931
Ruya FEREYDUNI

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