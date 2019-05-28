Muhammed BURHAN
28 Mayıs 2019 - 16:09

İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilk basın toplantısında konuştu

İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün ilk basın toplantısını düzenledi.

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