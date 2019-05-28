Fotoğraf Muhammed BURHAN 28 Mayıs 2019 - 16:09 Download photos İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilk basın toplantısında konuştu İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün ilk basın toplantısını düzenledi. Ekler Seyyid Abbas Musevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fotoğraf Dışişleri Bakanlığı İlgili haberler Musevi, Türkiye'nin İran'dan petrol alımı tutumunu değerlendirdi İran ile ABD arasında hiçbir görüşme yok İran'dan "Zarif'in Amerikan seçkin isimlerle görüşmesi" açıklaması İran'dan ABD'ye Venezuela uyarısı
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