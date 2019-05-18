İran'dan ABD'ye Venezuela uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Norveç’te Venezuela hükümetiyle muhalifler arasında yapılan diyalog sürecini olumlu karşılayarak, “Bu görüşmelerin taraflar arasında siyasi bir çözüme yol açacağını ve Venezuela hükümetinin halkın ekonomisini ve geçimini en kısa sürede iyileştirebileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin Venezuela’nın iç işlerine müdahalasının olumsuz etkilerine dikkati çeken Musevi “Ne yazık ki, ABD Venezuel’nın mali kaynaklarını bloke etmekle bu ülkenin halkını toplu bir ceza altına sokmuştur. Venezuela halkının durumunun iyileşmesi için ABD'nin ekonomik terörizm ve insan haklarına aykırı tutumları bir kenara bırakılması lazım.” diye konuştu.