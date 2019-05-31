İran’dan Arap zirvesi bildirisine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi Arabistan’da düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinin kapanış bildirisine tepki göstererek, “İran İslam Cumhuriyeti, bu tür açıklamaların tüm üyelerin asıl görüşünü yansıtmadığına inanmaktadır.” dedi.

Suudi Arabistan’ın mübarek Ramazan ayı ve kutsal mekan Mekke'yi siyasi malzeme olarak kullandığını belirten Musevi, Suudilerin bölyece zirveye katılanların dilinden İran aleyhine suçlamda bulunmak istediğini kaydetti.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar Dünya Kudüs Günü’nü Kudüs ve Filistin halkının haklarının lehine değerlendirmek yerine yanlış yaklaşımla Siyonist Rejim'in amacı olan bölgedeki İslam ülkeler arasında ihtilaf yaratma yolunu izlemiştir. Suudilerin komşu ve Arap ülkelerinin oybirliğini kazanma çabalarının ABD ve Siyonist Rejim’in İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü sürecin devamıdır."

Musevi, İsrail rejiminin uzun zamandır devam eden ana hedefinin İslam ve Arap ülkelerinin ortak düşmanlarını ihmal edip birbirine girmesi olduğuna dikkati çekti.

Olağanüstü Arap zirvesi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yaptığı çağrı üzerine Mekke kentinde gerçekleşmişti.

Bu zirvede İran'a karşı "bölgeyi savaş sürüklememe" çağrısı yapılmıştı.