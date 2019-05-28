Musevi, Türkiye'nin İran'dan petrol alımı tutumunu değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği ilk haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın diplomasi konusunda yeni bir aşamaya girdiğini açıklayan Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif’in bölgedeki çeşitli ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında, Zarif’in çalışma ziyaretlerinin devam edeceğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran’a yapacağı ziyarete ilişkin Musevi, "Şu anda hem İran hem de Japon tarafı bu seyahatın zamanını ayarlama konusunda çalışıyorlar.” dedi.

Musevi, halihazırda İran ile ABD arasında müzakere yapılmasının imkansız olduğunu kaydederek, İran’ın arabuluculuk aşamasında olmadığını söyledi.

Konuya ilişkin Musevi, “İran'a seyahat eden dost ülke yetkililerinden özel bir mesaj almadık ve onlara da hiçbir mesaj sunmadık." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği tarafından kurulacak Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasına dair Seyyid Abbas Musevi, bir grup INSTEX yöneticisi ile bazı Avrupalı şirketlerin İran'a seyahat edeceğini duyurdu.

Musevi, Türkiye’nin İran’dan petrol alımı tutumuna ilişkin yöneltilen soruya, “Komşumuz aynı zamanda yakın dostumuz olan Türkiye ile münasebetlerimiz kapsamlı ve stratejiktir. Örneklerinden biri de enerji alanıdır. Şu anda resmi düzeyde onların tutumunda herhangi bir çelişkiye rastlamadık ve geleceği beklemeliyiz.” yanıtını verdi.

Zarif'in "bölgesel saldırmazlık anlaşması" planına değinen Musevi, "Fars Körfezine kıyısı olan devletler İran’ın çok önemli komşuları. Sayın Zarif tarafından sunulan 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' planı yeni bir teklif değildir. Bakan Zarif birkaç yıl önce bölgedeki sorunlara çözüm bulmak için Bölgesel Diyalog Asamblesi teklifini sunmuştu. İran, gerginlik dolu ve güvensiz bir bölgede olmak istemiyor." diye konuştu.