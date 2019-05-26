İran ile ABD arasında hiçbir görüşme yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı yazılı açıklamada Kuveytli yetkilinin İran ile ABD’nin görüşmelere başladığı yönündeki iddialarını reddederek, “İran ile ABD arasında doğrudan ya da dolaylı şekile hiçbir görüşme söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah, bu ülkedeki diplomatik temsilcilerin de hazır bulunduğu 23 Mayıs'taki iftar yemeğinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin başladığını ileri sürmüştü.