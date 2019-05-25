İran'dan "Zarif'in Amerikan seçkin isimlerle görüşmesi" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in bir ABD'li senatör ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklama yaptı.

Musevi, “Yaklaşık 20 yıldır İran İslam Cumhuriyeti politikalarını aydınlatmak için kongre üyeleri (hükümet yetkilisi olarak sayılmayan ) ile ABD hükümetiyle bağlantısı olmayan seçkin isimlerle görüşmeler yapılmaktadır.” dedi.

Musevi, “Bu tür görüşmelerin amacı, ‘B Takımı’ gibi baskı gruplarının Amerikan siyasi topluluğu ve kamuoyu üzerindeki etkisini önlemektir. Bu nedenle aşırılık yanlısı kişilerin tepkisini çekiyor.” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "B takımı" olarak adlandırıyor.