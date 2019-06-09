Muhammed BURHAN
9 Haziran 2019 - 14:53

İran yapımı son hava savunma sisteminden fotoğraflar

İran'da yerli imkanlarla üretilen hava savunma sistemi “15 Hordad” Tahran'da düzenlenen törende tanıtıldı.

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