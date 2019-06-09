Fotoğraf Muhammed BURHAN 9 Haziran 2019 - 14:53 Download photos İran yapımı son hava savunma sisteminden fotoğraflar İran'da yerli imkanlarla üretilen hava savunma sistemi “15 Hordad” Tahran'da düzenlenen törende tanıtıldı. Ekler Fotoğraf İran askeri güç Tören1 İlgili haberler Yerli hava savunma sistemi “15 Hordad” tanıtıldı Fars Körfezi'yle ilgili en eski belge tanıtıldı İran yapmı yeni askeri ürünler tanıtıldı İran kültürü Bişkek'te tanıtıldı İran'da operasyona hazır yeni Cruise füzesi tanıtıldı
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