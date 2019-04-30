Fars Körfezi'yle ilgili en eski belge tanıtıldı

Meşhed kentindeki Astan-ı Kudüs Razevi Müzesi’nde 30 Nisan Ulusal Fars Körfezi Günü dolayısıyla bu körfezle ilgili en eski tarihi belge görücüye sunuldu.

Fars Körfezi isminin yazıldığı tarihi belgenin 10.uncu yüzyıla (Miladi Takvime göre) ait olduğu bildirildi.

Bu tarihi belge, Ebu İshak İbrahim bin Muhammad Farsi Estahri’nin kaleme aldığı aynı zamanda coğrafya ile tarihi konuların yer aldığı “El Mesalik ve El Memalik” adlı eserde bulunuyor.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) göre, İslam dünyasının en eski Kur'an-ı Kerim'i de önümüzdeki haftada aynı müzede tanıtılacak.

Ulusal Fars Körfezi Günü tüm İran'da özellikle körfeze kıyısı olan şehirlerde törenlerle kutlanır.