İran yapımı "Falak" radar sistemi tanıtıldı

İranlı uzmanların tasarım ve yapımını gerçekleştirdiği “Falak” radar sistemi, bugün sabah saatlerine İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende tanıtıldı.

İHA, balistik ve seyir füzeleri gibi hedefleri tespit etme kabiliyetine sahip “Falak” radar sistemi, 2 bin 300 saat içerisinde Devrim Muhafızları Ordusu genç mühendisleri tarafından yeniden tasarlanarak üretildi.

Söz konusu sistem ülkenin hava savunma ağına bağlanma kabiliyetine sahip ve S-300 hava savunma sistemi ile diğer savunma sistemlerini entegre ediyor.