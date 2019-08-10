  1. Siyaset
10 Ağustos 2019 - 11:06

İran yapımı "Falak" radar sistemi tanıtıldı

İran yapımı "Falak" radar sistemi tanıtıldı

Bugün sabah saatlerinde İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı törende İran yapımı “Falak” radar sistemi tanıtıldı.

İranlı uzmanların tasarım ve yapımını gerçekleştirdiği “Falak” radar sistemi, bugün sabah saatlerine İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende tanıtıldı.

İHA, balistik ve seyir füzeleri gibi hedefleri tespit etme kabiliyetine sahip “Falak” radar sistemi, 2 bin 300 saat içerisinde Devrim Muhafızları Ordusu genç mühendisleri tarafından yeniden tasarlanarak üretildi.

Söz konusu sistem ülkenin hava savunma ağına bağlanma kabiliyetine sahip ve S-300 hava savunma sistemi ile diğer savunma sistemlerini entegre ediyor.

News Code 1880462
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler