İran kültürü Bişkek'te tanıtıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Güzel Sanatlar Müzesi’nde “İpek Yolu” adlı bir fuara ev sahipliği yapıyor.

5 Nisan’da açılan fuarda Kırgızistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Çin, Hindistan, Kuveyt, Türkiye, Moğolistan, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Afganistan olmak üzere İpek Yolu'nun geçtiği diğer ülkelerin standları organize edildi.

"Kabar.kg" haber sitesine göre, İpek Yolu Fuarı eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva’nın “Roza Otunbayeva İnisiyatifi” Uluslararası Toplum Vakfı ve Kiyiz Dünya Vakfı tarafından organize edilen fuarın kapıları 28 Nisan’a kadar açık kalacak.