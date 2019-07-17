İran Ordusu envanterine yeni bir taarruzi İHA eklendi

İranlı uzmanların yerli imkanlarla ürettiği Muhacir-6 İHA’sı Kara Kuvvetleri İHA birliğinin envanterine eklendi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri İHA Birliği Komutanı, söz konusu İran yapımı taarruzi İHA'nın bu birliğin filosuna katıldığını duyurdu.

İHA birliği komutanı, Muhacir –6 İHA’sı önceden belirlenen hedefleri imha etme görevinde kullanıldığını, bunun Kara Kuvvetleri envanterine eklenmesi Kara Kuvvetlerinin İHA alanında gücünü önemli oranda geliştirdiğini dile getirdi.

Bunlara ilave olarak İranlı komutan, sözü geçen İHA'nın bomba taşıma ve nokta vuruşu yapma özelliğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi.