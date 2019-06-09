Yerli hava savunma sistemi “15 Hordad” tanıtıldı

İran’ın hava savunma ihtiyaçlarını yerli-milli imkanlarla karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda üretilen yerli hava savunma sistemi “15 Hordad” İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile askeri komutanların katılımıyla düzenlenen törende tanıtıldı.

Törende konuşma yapan Tuğgeneral Hatemi, İran’da ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla askeri tehditlere göre en gelişmiş savunma teçhizatlarının üretileceğini bildirdi.

Tuğgeneral Hatemi, “İran ulusal güvenliğini sağlamak ve ulusal menfaatlerini korumak için günden güne savunma gücünü arttıracak ve bu yönde kimseden izin almayacaktır.” ifadesini kullandı.

“Günün teknolojisi doğrultusunda yapılan ve en önemli bir kazanım olan '15 Hordad' sistemi, ülkenin hava savunma güçlerine teslim edilecek.” diyen Savunma Bakanı, bu sistemin aynı anda 6 hedefi tespit etme, takip etme ve hedefe ulaşma yeteneğine sahip olduğunu kaydetti.