Ruya FEREYDUNI
26 Eylül 2019 - 17:13

İslam Devrimi Lideri'nin bugünkü görüşmesinden fotoğraflar

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, bugün sabah saatlerinde, İran Uzmanlar Meclisi üyeleri ile görüştü.

                 

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