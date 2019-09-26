Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 26 Eylül 2019 - 17:13 Download photos İslam Devrimi Lideri'nin bugünkü görüşmesinden fotoğraflar İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, bugün sabah saatlerinde, İran Uzmanlar Meclisi üyeleri ile görüştü. Ekler Fotoğraf İran İslam Devrimi Lideri Uzmanlar Meclisi Ayetullah Hamanei İlgili haberler Uzmanlar Meclisi üyeleri İslam Devrimi Lideri ile görüştü Devrim Lideri'nin Iraklı heyet ile görüşmesinden fotoğraflar Devrim Lideri'nden Irak hükümeti ile halkına teşekkür Devrim Lideri: ABD ile hiçbir düzeyde müzakere olmayacak
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