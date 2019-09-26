Uzmanlar Meclisi üyeleri İslam Devrimi Lideri ile görüştü

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İran Uzmanlar Meclisi üyeleri, bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran halkının durumu ABD’nin taleplerini yerine getirmesi takdirde iyileşecek” iddiasına atıfta bulunarak, “ABD ve Avrupa yetkilileriyle medya kuruluşları sürekli olarak ‘Yapamazsınız’ demeye çalışmaktadır. Ancak İran halkı bu tür propagandalara dikkat etmiyor” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, ABD ve Siyonist rejim dışında herhangi bir ülkeyle etkileşim ve müzakere yolunun kapalı olmadığını vurgulayarak, “Başta ABD ve birkaç Avrupa ülkesi olmak üzere İslami düzene karşı düşmanlık bayrağı taşıyan ülkelere güvenmemek gerekiyor. Zira onlar açıkça İran halkına düşmanlık yapıyorlar” değerlendirmelerinde bulundu.

Avrupa ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti’ne düşmanlık sebeplerinin ABD’nin düşmanlığından farklı olmadığını belirten İslam Devrimi Lideri, “Avrupalılar görünüşte arabulucu olarak ortaya girerek uzun uzun konuşuyorlar. Ancak bunların hepsi boş iddialardır" dedi.

Avrupa'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin yanı sıra ABD’nin anlaşmadan çıkması ve uyguladığı zalimce yaptırımları ardından sergilediği performansına atıfta bulunan Devrim Lideri, “Avrupalılar, vaatlerine rağmen, ABD yaptırımlarına pratik olarak bağlı kaldılar. Bu yüzden artık İran İslam Cumhuriyeti için bir şey yapmaları pek mümkün değil” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei konuya ilişkin olarak, “Avrupa ile müzakere edenler şimdi onların taahhütlerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Bu hiçbir konuda onlara güvenmemek gerektiğini kanıtlayan güçlü bir nedendir” dedi.