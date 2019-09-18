Devrim Lideri'nden Irak hükümeti ile halkına teşekkür

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yoldaşının Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü olan Erbain matem merasimi sırasında çadır kurarak Ehlibeyt aşıklarına hizmet sunun Iraklı heyet ile görüştü.

Iraklı heyete hitap eden Devrim Lideri, “Erbain merasimi sırasında keramet ile insanlar arasında dostluğu en üst seviyeye çıkardığınız için kendim ve İran halkı adına çok teşekkür ederim." dedi.

Devrim Lideri ayrıca, “Hem büyük Irak halkına hem de güvenli ortam yaratan Iraklı yetkililere özellikle iki ülke halkları arasında kardeşlik ortamı sağlayan değerli alimler ve Şii taklit mercilere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Irak'ta geniş kapsamlı bir şekilde düzenlenen Erbain Yürüyüş Merasimi'ni takdır eden İslam Devrimi Lideri, "Hz. İmam Hüseyin’yi günümüz dünyaya tanımaya ihtiyacımız var. İmam Hüseyin'in (as) mantığı, hakkı savunma, baskıya direnme ve aldatma ile istikbara karşı durma ve ayaklanma mantığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Lideri, Hz. İmam Hüseyin'in mesajını "dünyayı kurtarma mesajı olarak nitelendirerek, "Erbain Yürüyüşü bu mesajı yaygınlaştırıyor. Dolayısıyla bu etkinlik günden güne güçlendirilmelidir." açıklamasında bulundu.

Erbain Yürüyüşü'nün önemine değinen Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu etkinliğin yeni İslam medeniyetinin oluşumu için birer vesile olduğunu söyledi.

İslam Devrimi Lideri, son 40 yılda İran düşmanlarının yaptığı komplo ile yaptırımlara işaret ederek, “Tüm bunlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti küçük bir fidandan güçlü bir ağaça dönüştü ve günden güne ilerleme kaydediyor." diye konuştu.