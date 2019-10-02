ABD'nin azami baskı politikası hezimete uğradı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Yetkilileri ve Komutanları Genel Kurul üyeleri ile görüştü.

ABD'nin yürüttüğü İran karşıtı politikasını eleştiren Devrim Lideri, Amerikalıların azami baskı politikasının hezimete uğradığını belirterek, "Onlar azami baskı politikasının Tahran'a yönelik yoğunlaştığı takdirde İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşamaya zorlanacağını sanıyorlardı." dedi.

Devrim Muhafızları komutanları ve askeri yetkililerine hitap eden Ayetullah Hamanei, ABD’nin İran’ı dize getirme konusunda da başarısız olduğunu anlatarak, “Cumhurbaşkanımızı görüşmeye zorladılar, Avrupalı dostlarını arabulucu olarak kullandılar ve hatta (İran'la görüşme konusunda) yalvardılar fakat sonuçta başarısız oldular.” ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini azaltma sürecinin güçlü biçimde devam edeceğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti hükümeti tarafından alınan nükleer anlaşma kararları kapsamlı bir şekilde uygulanmalı ve olumlu sonuç elde edilene kadar devam etmeli. Kesinlikle olumlu sonucu elde edeceğiz. İran Atom Enerjisi Kurumu bundan sorumludur."

Devim Muhafızları çalışanlarına hitap eden İslam Devrimi Lideri, “Büyük olaylar için hazır olun. Bu Devrim Muhafızları Ordusu’nun en önemli özelliğidir. Devrim Muhafızları her zaman büyük olayların ön saflarında yer alarak fedakarlık göstermiştir. Devrim Muhafızları yalnızca askeri ve güvenlik konularında değil direniş ekonomisi, fakirler ve yoksullara yardım dahil olmak üzere tüm alanlarda hazırlıklı olmalı." tavisyelerinde bulundu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Direniş Ekseni ülkelerinin coğrafi konumu ve genişliliğin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, “Sınır ötesiyle ilgili bakış açısı büyük önem taşıyor ve ülke için hayati bir gereklilik. Birçok vatandaş bunun farkında değil. Şimdi de bazıları düşmana özenerek ‘Ne Gazze ve Ne de Lübnan’ sloganını atıyorlar. Dolayısıyla sınır ötesiyle ilgili bakış açısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun gündeminde olmalı." açıklamasını yaptı.

İran petrolüne yönelik uygulanan yaptırımı "kısa vadeli bir sorun" olarak değerlendiren Devrim Lideri, “Bu konuda doğru işler yapılırsa, kısa vadeli sorun, ülke bütçesini petrolden arındıracak uzun vadeli bir faydaya dönüşebilir." diye konuştu.