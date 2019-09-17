Devrim Lideri: ABD ile hiçbir düzeyde müzakere olmayacak

Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği fıkıh harici dersinde konuşan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Amerikalıların İran ile yeniden müzakere hedefine değinen Devrim Lideri, “Herkes bunun bir numara olduğunu bilmeli ve fark etmelidir.” dedi.

Devrim Lideri, ABD’li yetkililerin müzakere konusunda farklı yaklaşımlar sergilediğine işaret ederek, “Onlar bazen ön şartsız müzakereden, bazen de 12 koşullu müzakereden bahsediyorlar. Bu tür açıklamalar ya çetrefilli politikalarından ya da diğer tarafın kafasını karıştırmayı amaçlayan bir hiledir. Elbette ki, İran İslam Cumhuriyeti'nin kafası karışmayacak, çünkü yolumuz açık ve ne yaptığımızı iyi biliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin müzakereden adilce bir çözüm bulmayı aramadığını belirten Devrim Lideri, onların İran’a küstahça istekelrini empoze etmeyi planladığını dile getirdi.

İslam Devrimi Lideri, ABD’li yetkililerin de İran’a yönelik “azami baskı politikası”nın sonuçsuz kaldığını itiraf ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Onların müzakerelerden amacı, herkese azami baskının işe yaradığı için İranlı yetkililerin müzakere yapmama kararına rağmen, müzakere masasına gelmeye zorlandığını, dolayısıyla İran'la başa çıkmanın tek yolunun azami baskı olduğunu ispatlamaktır. Düşman, azami baskının İran üzerinde etkili olduğunu kanıtlayabilirse, İran ve aziz halkımız artık refah yüzünü görmeyecek, çünkü ardından Amerika'nın istikbar siyaseti gelecektir. Biz bunun aksine, azami baskının İran halkı için hiçbir değeri olmadığını kanıtlamalıyız.”

Ayetullah Hamanei, “İfade ettiğim sebepler dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer üst düzey yetkililer hep birlikte ABD ile ne iki taraflı ne de çok taraflı müzakere yapılmayacağını ilan ettiler." açıklamasında bulundu.

İslam Devrimi Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD lafını geri alıp tövbe ederse ve ihlal ettiği anlaşmaya geri dönerse o zaman diğer taraflarla nükleer anlaşma kapsamında yürütülen görüşmelere katılabilir. Aksi takdirde ne New York’ta ne de başka bir yerde hiçbir düzeyde müzakere olmayacak."

Son 40 yılda ABD’nin komplolarının ardı ardına çökertildiğini anlatan Devrim Lideri, “İnşaallah İran İslam Cumhuriyeti bundan sonra da Allah’ın yardımıyla onları yenecek ve sahadan büyük bir zaferle ayrılacaktır.” diye konuştu.