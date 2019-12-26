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26 Aralık 2019 - 15:17

Çin'den İran ve Rusya ile ortak deniz tatbikatı açıklaması

Çin'den İran ve Rusya ile ortak deniz tatbikatı açıklaması

Çin Savunma Bakanlığı, Çin, İran ve Rusya’nın Umman Denizi bölgesinde ortak deniz tatbikatı yapacağını açıkladı.

BirGün Gazetesi'ne göre Çin Savunma Bakanlığı, Çin, İran ve Rusya’nın Umman Denizi bölgesinde ortak deniz tatbikatı yapacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Çin, Rusya ve İran’ın 27-30 Aralık'ta Umman Denizi'nin olduğu bölgede ortak tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

Tatbikata, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın güdümlü Şining füze destroyeriyle katılacağını söyleyen Vu, tatbikatın üç ülkenin donanmaları arasında iş birliğini derinleştirme, dünya deniz güvenliği ve barışını ortaklaşa koruma konusunda iyi niyet ve kabiliyet gösterimini hedeflediğini ifade etti.

News Code 1883371

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