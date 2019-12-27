İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı başladı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesinde İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatının başladığını bildirdi.

İlki düzenlenen ortak tatbikat 27-30 Aralık'ta Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde yapılacak.

Bu tatbikat, üç ülkenin donanmaları arasında işbirliğini derinleştirme, dünya deniz güvenliği ve barışını ortaklaşa koruma konusunda iyi niyet ve kabiliyet gösterimini hedefliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin de katılacağı üçlü tatbikatın mesajı, işbirliği ve birlik vasıtasıyla barış, dostluk ve kalıcı istikrarı sağlamktır.