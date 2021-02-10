10 Şubat 2021 - 13:23

Tahran'da İslam Devrimi Zaferi için kutlama

İran'ın başkenti Tahran'da bu sabah İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü için kutlama yapıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 12 =