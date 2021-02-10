Fotoğraf 10 Şubat 2021 - 13:23 Download photos Tahran'da İslam Devrimi Zaferi için kutlama İran'ın başkenti Tahran'da bu sabah İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü için kutlama yapıldı. Ekler Tahran İran İnkılap Zaferi İslam devrimi Fotoğraf İlgili haberler Meşhed kentinde İslam Devrimi Zaferi için konvoylu kutlama Kum kentinde İslam Devrimi Zaferi kutlaması Azerbaycan'dan İran'a tebrik mesajı Ruhani: İran halkı ekonomik savaşı kazanacaktır İran, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümünü kutluyor
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