Ruhani: İran halkı ekonomik savaşı kazanacaktır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümüne ilişkin ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Ruhani, "Milletimiz, üç yıllık direnişin ardından (ABD'nin başlattığı) büyük bir ekonomik savaşı kazanmak üzere ve böyle bir durumda İslam Devrimi Zaferi'ni kutluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhan, "Vatandaşlarımız üç yıldır ekonomik bir savaşla baş başa. Biz ülkeye empoze edilen savaşta (8 yıllık İran-Irak Savaşı) büyük bir zafer elde ettik ve bu savaşı da Yüce Allah'ın yardımıyla kazanacağız. Karanlık gecenin sonu aydınlıktır." ifadelerinde bulundu.

"Yüce Allah, Trump'ı devirdi; Görünüşte Amerikan halkı onu devirmiş olabilir, ancak İran ulusunun ve hükümetinin bu diktatörü devirmede etkilli bir rol oynamıştır." diyen Ruhani, bunun için dünya halklarının İran'a borçlu olduğunu söyledi.

Ruhani, "Eğer İran halkı despot Beyaz Saray yönetiminin karşısında durup Trump’ı mağlup etmeseydi ve İran hükümeti nükleer anlaşmadan ayrılsaydı Trump zahmetsiz bir şekilde zafere ulaşmış olurdu." açıklamasında bulundu.

Milletin menfaatlerini için müzakere yapmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Peygamber efendimiz (s.a.v) ve Hz. İmam Hasan’ın (a.s) bize öğrettiği gibi, düşmanlarla müzakere yapmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.