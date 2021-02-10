https://tr.mehrnews.com/news/1892434/ 10 Şub 2021 11:56 News Code 1892434 Video Video 10 Şub 2021 11:56 Meşhed kentinde İslam Devrimi Zaferi için konvoylu kutlama İran kutsal kenti Meşhed'de İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla konvoylu kutlama yapıldı. indir 13 MB News Code 1892434 کپی شد Ekler İran Meşhed İslam devrimi kutlama töreni İlgili haberler Ruhani: İran halkı ekonomik savaşı kazanacaktır Azerbaycan'dan İran'a tebrik mesajı Tahran'da İslam Devrimi Zaferi için kutlama İran, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümünü kutluyor İran'ın dört bir yanında tekbir sesleri yükseldi Kum kentinde İslam Devrimi Zaferi kutlaması İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti
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