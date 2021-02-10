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10 Şub 2021 11:56

Meşhed kentinde İslam Devrimi Zaferi için konvoylu kutlama

Meşhed kentinde İslam Devrimi Zaferi için konvoylu kutlama

İran kutsal kenti Meşhed'de İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla konvoylu kutlama yapıldı.

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News Code 1892434

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