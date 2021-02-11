İsmail Haniye, İslam Devrimi Lideri’ni takdir etti

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye tebirk mektubu gönderdi.

İsmail Haniye kaleme aldığı tebrik mektubunda, İran’ın Filistin’e sağladığı büyük desteklerden dolayı Ayetullah Hamanei'yi takdir etti.

İran'da İslam Devrimi'nin 42. yıldönümü kutlamaları dün başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde coşkulu şekilde yapıldı.

Ülkede her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.