Azerbaycan'dan İran'a tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye tebrik mesajı yolladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'ın yolladığı mesajıda, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, ülkenizin milli bayramı olan İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı nedeniyle sizi ve halkınızı yürekten kutluyorum.

Tarihi, kültürel ve dini köklere dayanan Azerbaycan-İran ilişkilerinin seviyesi iyi komşuluk çerçeveisnde artması sevindiricidir. Karşılıklı ilişkilerin halklarımızın yararına olan ortak çabalarımızla daha da güçleneceğinden eminim."

İlham Aliyev kutlama mesajında, Ruhani için sağlık, İran halkına ise barış ve refah diledi.

Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ye gönderdiği tebrik mesajında İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümünü kutladı.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.