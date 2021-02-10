İran, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümünü kutluyor

Bugün Çarşamba, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümüdür.

Ülkenin dört bir köşesinde zafer yıldönümünü kutlamak için sağlık kurallarına uygun şekilde birçok program ve etkinlik gerçekleştirilecek.

İran İslami Tebligat Kurumu, zafer yıldönümü kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliklerin koronavirüs nedeniyle araç konvoyuyla kutlanacağını duyurdu.

Zaferi kutlamak için Tahran'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi, ana cadde ve meydanlar süslendi. Tahran, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit Kasım Süleymani ve İmam Humeyni (ra) posterleri ile İran bayraklarıyla donatıldı.

Tahran'daki Azadi Meydanı'nda İran yapımı güdümlü ve balistik füzelerin gerçek boyutta modelleri dizildi.

Bugün sosyal medya ve internet ortamında da birçok program ve etkinlik yapılıyor.

Ülkede her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.