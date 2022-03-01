1 Mart 2022 - 13:32

Devrim Lideri Meb'as bayramı münasebetiyle konuşma yaptı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Meb'as bayramı münasebetiyle konuşma yaptı.

                  

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