Fotoğraf 1 Mart 2022 - 13:32 Download photos Devrim Lideri Meb'as bayramı münasebetiyle konuşma yaptı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Meb'as bayramı münasebetiyle konuşma yaptı. Ekler İran Devrim Lideri Ayetullah Hamanei mebas İlgili haberler Ukrayna, ABD’nin kriz yaratan politikasının kurbanıdır Ayetullah Hamanei Tebriz halkıyla video konferans ile görüştü Ayetullah Hamanei'den nükleer anlaşma ile ilgili önemli açıklama Ayetullah Hamanei, bugün İran halkına hitap edecek
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